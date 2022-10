Memphis Depay ontbreekt nog bij FC Barcelona, maar Xavi verwacht Oranje-international snel terug

Oranje komt op 21 november voor het eerst in actie op het WK. Senegal, regerend kampioen van Afrika, is dan de tegenstander. Barça-trainer Xavi mist Depay dus tegen Valencia, maar verwacht hem voordat de mondiale titelstrijd begint nog wel in actie. ,,Ze zijn bijna fit", zei Xavi over Depay en verdediger Andreas Christensen op de persconferentie in aanloop naar het duel met Valencia.



,,We hopen dat ze er dinsdag bij zijn, om ze minuten te geven, zonder risico", aldus Xavi, die daarmee doelt op de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Viktoria Plzen. Barça wordt sowieso derde in de poule en speelt na de winterstop in de Europa League.