Memphis Depay over Louis van Gaal: ‘De buitenwereld maakte het groter dan het was’

,,Ik denk dat de buitenwereld het groter maakte dan het was. Als iets niet succesvol is, heeft dat consequenties. Dat is vervelend, maar dat betekent niet dat er veel nare dingen zijn gebeurd", zei Memphis.



,,Ik ben als mens en speler gegroeid. Ik voel me comfortabel met de trainer en ik denk andersom ook”, vervolgde Memphis, die vanmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Turkije (morgen 20.45 uur) aanschoof naast Van Gaal.

,,Eigenlijk kan ik het niet beter verwoorden dan hij doet", stelde Van Gaal vervolgens tijdens het perspraatje. ,,Ik nam hem mee naar het WK (2014, red.) op zijn twintigste. Hoe oud is Cody Gakpo nu? 22. Dat zijn jonge spelers, in ontwikkeling. Op het WK speelde Memphis ook in het tweespitsensysteem. Daarna haalde ik hem naar Manchester United. Daar heb ik hem toen achter de spits gezet. Hij is een intuïtieve speler, maar ik vond dat zijn oriëntatievermogen nog niet zo geweldig was.”

,,Dat klopt, ik ben gegroeid. Ik denk dat de positie achter de spitsen me ook goed ligt. Dat heb ik wel geleerd in de loop der jaren, ook in Frankrijk bij Olympique Lyon", vulde Memphis aan. Van Gaal wil de 27-jarige aanvaller bij Oranje dan vooral ook in zijn kracht laten spelen ,,Als bondscoach heb ik meer keuzes dan bij Manchester United. Hier kunnen we de selectie zo maken om Memphis beter te laten spelen.”

