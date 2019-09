Memphis Depay treedt toe tot de club van 50

Apetrots verschijnt Memphis Depay maandagavond in Tallinn aan de aftrap voor zijn vijftigste interland met het Nederlands elftal. ,,Het betekent heel veel voor mij dat ik nu al zo veel wedstrijden voor mijn land heb mogen uitkomen”, blikt hij vooruit naar de uitwedstrijd tegen Estland in de EK-kwalificatie.

Er is volgens de aanvaller van Olympique Lyon veel veranderd sinds 15 oktober 2013, de dag dat hij in een WK-kwalificatieduel met Turkije mocht debuteren. ,,Ik ben belangrijker geworden voor de ploeg”, doelde hij op zijn acht doelpunten en acht assists onder Ronald Koeman. Daarmee had hij een groot aandeel in de 29 doelpunten die onder de huidige bondscoach zijn gevierd.

,,Maar we zijn nu ook een echt team”, merkt Depay op. ,,Alle debutanten worden met open armen ontvangen. Kijk maar weer afgelopen week naar Donyell Malen. Hij wordt direct opgenomen in onze groep en maakt het vervolgens waar op het veld. Daar verdient hij ons respect. Je wordt nu wat makkelijker opgenomen als debutant. Dat komt ook omdat er in het huidige Oranje geen grote leeftijdverschillen meer zijn. Het heeft met leeftijd en onze karakters te maken. We zitten op een nieuwe golf waar we niet meer vanaf willen.”

Depay merkt dat hij de laatste tijd anders wordt benaderd door journalisten. Het gaat niet meer steeds over de hoed die hij draagt of hippe nieuwe broek. ,,Het gaat vaker over voetbal en het speelt natuurlijk ook mee dat de resultaten weer goed zijn. We hebben een hele goede spirit in onze ploeg, met heel veel energie ook. We raken ook steeds beter op elkaar ingespeeld. Naar sommige ploeggenoten hoef ik maar te kijken en ik weet wat er gaat gebeuren.”

Depay voelt zich heerlijk bij het Nederlands elftal, waar hij een vrije rol in de aanval heeft. “Bij Lyon heeft de ploeg me nu nodig als linksbuiten, maar bij Oranje voel ik me op mijn best. Als ploeg groeien we in alles. We willen ons land trotser maken en volgend jaar het EK spelen. Daar gaan we alles aan doen”, zegt aanvaller die maandag 25 jaar en 208 dagen oud is als Oranje tegen Estland speelt. Alleen Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Patrick Kluivert en Rafael van de Vaart waren jonger toen ze hun vijftigste interland voetbalden.

