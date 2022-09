Memphis en De Jong vallen af bij Oranje, Brobbey mag hopen op debuut na goals tegen Jong België

Met videoBrian Brobbey kan zich morgen vol vertrouwen voor het eerst gaan melden bij het grote Oranje. De 20-jarige spits van Ajax scoorde vanavond twee keer voor Jong Oranje, dat in Leuven met 1-2 won in de vrienschappelijke interland tegen Jong België.

Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners verlieten vandaag het trainingskamp van Oranje. Het drietal raakte gisteravond geblesseerd tijdens de 0-2 overwinning in Polen. Ze doen zondagavond niet mee tegen België, de laatste wedstrijd in de Nations League.



Brobbey en Ryan Gravenberch zijn door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen als vervangers. Brobbey stond vanavond in de spits bij Jong Oranje, geflankeerd door debutant Xavi Simons (PSV) en Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC). Gravenberch stond op het middenveld naast aanvoerder Quinten Timber. De backs Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen speelden op de flanken.

Brobbey mag zich morgen voor het eerst gaan melden bij het grote Oranje. De spits van Ajax (3 goals in 10 duels tot nu toe) speelde vanavond zijn dertiende interland voor Jong Oranje, waarin hij zijn zevende en achtste goal maakte. In de veertiende minuut opende Brobbey de score in Leuven met een knappe goal. Kort voor rust kopte Brobbey ook nog een voorzet van Bakker knap binnen, waarmee het 0-2 werd. Brobbey werd een kwartier na rust vervangen door Joshua Zirkzee, die dit seizoen pas twee keer kort inviel bij zijn nieuwe club Bologna. Even voor die wissel kreeg Brobbey nog wel een schop op zijn enkel. Na goed werk van Jérémy Doku maakte Olivier Deman in de 73ste minuut de 1-2, maar daar bleef het bij. Xavi Simons werd vijf minuten voor tijd vervangen door een andere debutant, Toulouse-spits Thijs Dallinga.

Gravenberch debuteerde op 24 maart 2021 in het grote Oranje en speelde al tien interlands, maar bondscoach Louis van Gaal gaf voor deze interlandperiode Kenneth Taylor (ook geboren op 16 mei 2002) de voorkeur boven Gravenberch. De 20-jarige Amsterdammer was de afgelopen twee interlandperiodes ook al niet van de partij, de afgelopen keer in juni door een blessure. Gravenberch speelde dit seizoen tot nu toe 218 minuten verdeeld over acht optredens voor Bayern München.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez, die gisteravond tegen Wales rood kreeg en zondag niet op de bank mag zitten, keek vanavond toe in Leuven. Zijn assistent Thierry Henry, die in Amsterdam zijn taken zal overnemen, zat naast hem op de tribune bij de matig bezochte wedstrijd in Leuven.

Nagenoeg zeker van groepswinst

Nederland plaatst zich voor de Final Four van de Nations League als België zondagavond niet met meer dan drie goals verschil wint in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De wedstrijd tegen de Rode Duivels is voor Oranje de laatste interland in aanloop naar het WK in Qatar, dat op maandag 21 november van start gaat voor het Nederlands elftal met de wedstrijd tegen Senegal.

Koopmeiners viel gisteravond in Warschau al na enkele minuten uit met een vervelende hoofdblessure. Frenkie de Jong bleef in de rust uit voorzorg in de kleedkamer achter met klachten aan zijn bovenbeen. Zijn Barcelona-teamgenoot Memphis Depay had dezelfde lichte blessure. Hij werd zeven minuten na rust vervangen door Vincent Janssen. Steven Berghuis, die uitviel met rugklachten, blijft wel bij de selectie voor het duel met België.

Het Nederlands elftal is door de zege op Polen nagenoeg zeker van de eindzege in groep 4 van de A-divisie van de Nations League. Oranje heeft een voorsprong van drie punten op België. De Belgen moeten in de Johan Cruijff Arena met minimaal drie doelpunten verschil winnen, gerekend vanaf 4-1, om Oranje nog te kunnen passeren. Onderling resultaat gaat namelijk boven doelsaldo. Nederland won begin juni in Brussel met 4-1 van België.

In aanloop naar de confrontatie van zondag traint Oranje zaterdag om 12.00 uur in Zeist. Van Gaal geeft even daarna, om 14.00 uur, een persconferentie.

