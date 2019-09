Memphis, Frenkie en Justin: deze toptalenten misten met Jong Oranje het EK

Nieuwe kansenVanavond begint Jong Oranje vol goede moed aan de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. Ook nu zit er, net als de afgelopen jaren, meer dan voldoende talent in de selectie . Toch ging het vaker fout dan goed. Een terugblik:

EK onder-21 2015 (Tsjechië)

In een groep met Slowakije, Schotland, Georgië en Luxemburg begon Jong Oranje eind 2013 voortvarend aan de kwalificatie voor het EK onder-21 in Tsjechië. Vooral Schotland en Georgië werden met ruime cijfers verslagen, waarbij Luc Castaignos vier keer scoorde. Oranje leek na wederom eenvoudige overwinningen op Schotland en Luxemburg op weg naar de eerste plek in de poule, tot het verval in de laatste twee wedstrijden van de kwalificatie. De thuisduels met Georgië en Slowakije werden met 0-1 verloren, waardoor Jong Oranje genoegen moest nemen met een tweede plek in groep 3.



Play-offs tegen Portugal moesten Oranje alsnog naar het EK in Tsjechië brengen, maar de ploeg van toenmalig bondscoach Adrie Koster ging twee keer onderuit. Daarmee liep Jong Oranje niet alleen het EK mis, maar ook eventuele plaatsing voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Volledig scherm Marco van Ginkel in het kwalificatieduel met Jong Schotland op 5 september 2013 (4-0). © ANP Opvallende namen en hun huidige ploeg:

• Terence Kongolo (Huddersfield Town)

• Nathan Aké (Bournemouth)

• Hans Hateboer (Atalanta)

• Marco van Ginkel (Chelsea)

• Tonny Vilhena (Krasnodar)

• Davy Klaassen (Werder Bremen)

• Hakim Ziyech (Ajax)

• Quincy Promes (Ajax)

• Wout Weghorst (Wolfsburg)

• Memphis Depay (Olympique Lyon)



Topscorer: Quincy Promes (7 goals)

EK onder-21 2017 (Polen)

Onder leiding van bondscoaches Fred Grim (die later vertrok naar het Nederlands elftal) en Art Langeler stuitte Jong Oranje in de kwalificatie voor het EK onder-21 wederom op ‘angstgegner’ Jong Slowakije. Oranje opende de kwalificatie met zeges op Jong Cyprus en Jong Turkije, waarna de ploeg in het Goffertstadion met 3-1 onderuit ging tegen de Slowaken. In de tweede helft van de kwalificatie werd alleen het duel met Cyprus nog gewonnen, waardoor Oranje met 14 punten als tweede eindigde in de groep. Door het lage aantal punten vervlogen de kansen op eventuele play-offs en zag Oranje weer een EK in rook opgaan.



Opvallende namen en hun huidige ploeg:

• Hans Hateboer (Atalanta)

• Nathan Aké (Bournemouth)

• Kenny Tete (Olympique Lyon)

• Riechedly Bazoer (Vitesse)

• Tonny Vilhena (Krasnodar)

• Donny van de Beek (Ajax)

• Steven Bergwijn (PSV)

• Vincent Janssen (Monterrey)



Topscorer: Vincent Janssen (6 goals)

Volledig scherm Vincent Janssen (rechts) en Quincy Promes haalden geen eindtoernooi met Jong Oranje. © ANP

EK onder-21 2019 (Italië)

Met onder andere Frenkie de Jong in de gelederen moest Jong Oranje in een poule met favoriet Jong Engeland op jacht naar kwalificatie voor het EK van 2019. Tegen de Engelsen hield Oranje het twee keer op een gelijkspel, maar twee nederlagen tegen Schotland kostten de ploeg van Art Langeler en Erwin van de Looi plaatsing voor het EK onder-21 in Italië. Engeland, met Liverpool-verdedigers Joe Gomez en Trent Alexander-Arnold in de ploeg, toonde zich oppermachtig en verloor alleen punten tegen Jong Oranje.



Oranje werd nog wel net voor Jong Oekraïne en Jong Schotland tweede in groep 4, maar behoorde wederom niet tot de beste nummers 2 van alle EK-kwalificatiegroepen.

Opvallende namen en hun huidige ploeg:

• Denzel Dumfries (PSV)

• Frenkie de Jong (FC Barcelona)

• Riechedly Bazoer (Vitesse)

• Justin Kluivert (AS Roma)

• Steven Bergwijn (PSV)

• Donyell Malen (PSV)

• Arnaut Danjuma Groeneveld (Bournemouth)

Topscorer: Justin Kluivert (4 goals)