Memphis straalt na moeizame zege: ‘Dit Oranje geeft nooit op’

Noord-Ierland kwam vanavond een kwartier voor tijd op een 0-1 voorsprong in De Kuip, maar dankzij twee goals van Memphis Depay en eentje van Luuk de Jong in de laatste tien minuten won Oranje toch nog met 3-1 in de belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020. ,,Dit Oranje geeft nooit op", zei Memphis Depay na afloop.

In de eerste helft kwam Memphis Depay bijna niet in het spel voor, tegen het stugge Noord-Ierland. ,,Nee, ik voelde me niet echt eenzaam in de spits, maar ik had ook zeker geen lekker gevoel. Het was een moeilijke wedstrijd om in te komen. Ze wilden er geen wedstrijd van maken.”

Na rust moesten invallers Donny van de Beek en Donyell Malen voor meer aanvallende impulsen zorgen bij Oranje, maar een kwartier voor tijd was het een Noord-Ierse invaller, Josh Magennis, die uit het niets de 0-1 maakte. ,,Tja, dan krijg je opeens het deksel op de neus. Toen was ik wel even woedend. Niet op iets of iemand, gewoon even op de situatie. Maar direct daarna laten we dan toch weer teamspirit zien. Ik heb het al vaker gezegd en nu lieten we het weer zien, maar dit Oranje geeft nooit op.”

Memphis Depay maakte in de 80ste minuut de gelijkmaker, waarna invaller Luuk de Jong in de 91ste minuut op curieuze wijze de 2-1 binnen tikte bij de tweede paal. ,,Ik ben superblij voor Luuk dat hij deze superbelangrijke goal kon maken.”

Depay maakte er in de 94ste minuut zelf ook nog 3-1 van, waarna hij zijn shirt uittrok en zijn indrukwekkende torso even goed liet zien aan het publiek en de fotografen langs de lijn. ,,Haha, af en toe met je die leeuw even laten zien, toch?”

