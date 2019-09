‘Memphis was bij de kleine guppen al perfect tweebenig’

In de week van het amateurvoetbal kijken we naar de start van een aantal internationals bij hun eerste ‘cluppie’.

vv Moordrecht, de amateurclub van Memphis Depay

Ton Redegeld was leider van de teams waarin een piepjonge Memphis speelde bij vv Moordrecht. Van zijn zesde tot zijn negende speelde de huidige ster van het Nederlands elftal en Olympique Lyon bij die amateurclub, voordat Sparta hem wegplukte.

,,Mijn zoon was keeper in de jeugdteams waarin ook Memphis speelde. Mensen vragen dan altijd: wat heb jij hem meegegeven waar hij nu nog profijt van heeft? Haha, dan zeg ik altijd: helemaal niks. Dat is toch bullshit? Die jongen had zo verschrikkelijk veel talent, daar heb je verder geen invloed op. Bovendien: ik was de leider van het elftal hè, niet de trainer.

,,Het is hartstikke mooi dat Memphis het nu weer zo goed doet bij Oranje. Dat straalt toch ook af op de club Moordrecht, waar ik nog altijd bij betrokken ben. Wel wat minder prominent. Ik ben voorzitter geweest, nu fluit ik af en toe een wedstrijdje.

,,Als ik aan de kleine Memphis denk, weet ik vooral nog dat hij toen al perfect tweebenig was. Dat is bij die kleine guppen echt een uitzondering. Op die manier viel hij altijd op. Zo’n spelertje dat vijf doelpunten maakte als we met 7-2 wonnen. En dan gaf hij bij de andere goals de beslissende voorzet. Memphis pakte de bal en ging dribbelen. Hup, en de volgende aanval weer.