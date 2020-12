Menig en Flemming de uitblinkers, onvoldoendes voor Klaiber en Promes

Rapportcijfers speelronde 11Speelronde 11 in de eredivisie was een bijzondere. Ajax, Vitesse en AZ verloren, Feyenoord en PSV speelden gelijk. Wie waren de uitblinkers in het afgelopen weekend? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die minimaal 30 minuten in actie kwamen.

Queensy Menig was de man van het weekend. Door zijn goals versloeg FC Twente de onverslaanbaar geachte koploper Ajax met 2-1. Ook Zian Flemming was goed op dreef. Met Fortuna Sittard boekte hij de eerste zege van het seizoen. Menig en Flemming kregen een 8 voor hun optreden. Feyenoord-keeper Nick Marsman kreeg met een 7,5 een iets lagere beoordeling.



Veel onvoldoendes waren er bij Ajax bij de tweede nederlaag van het seizoen. Sean Klaiber en Quincy Promes kregen een 4 voor hun optreden tegen FC Twente en daarmee het laagste cijfer van de elfde speelronde.

Sparta – FC Emmen 2-1

Sparta: Okoye 6; Abels 6, Vriends 5,5, Heylen 6.5, Pinto 5,5; Mijnans 5 (74. Meijers -), Auassar 6, Harroui 6,5, Smeets 5 (62. Engels -), D. Duarte 6; Thy 6 (74. Gravenberch -).

FC Emmen: Wiedwald 5; Bijl 5, Van Rhijn 6 (85. Bakker -), Araujo 6, Cavlan 5; Laursen 4 (67. Avdijaj -), Ben Mousa 5, Chacón 5, Peña 5 (79. Caciana -), De Leeuw 6, Jansen 6 (67. Kolar -).

Scheidsrechter: Kamphuis 6.

Man of the match: Met een fijne treffer van afstand bewees Abdou Harroui zijn waarde weer voor het dit seizoen goed presterende Sparta. Alweer zijn vijfde treffer in elf wedstrijden. Dat zijn nu al meer doelpunten dan vorig seizoen in totaal.

Volledig scherm © ANP

RKC Waalwijk – VVV-Venlo 3-2

RKC Waalwijk: Lamprou 6,5; Bakari 6, Meulensteen 6, Touba 6, Quasten 5,5 (62. Lutonda -); Anita 6,5, Van der Venne 5, Tahiri 6,5; Ngonge 6 (62. Daneels 7), Stokkers 7 (90. Mulder -), John 6,5 (73. Damascan -).

VVV-Venlo: D. van Crooij 6,5; Pachonik 6, Gelmi 5, Kum 5,5, Schäfer 5,5 (90. Machach -), V. van Crooij 6, Post 5,5, Linthorst 5,5 (73. Janssen -), Hunte 5,5 (73. Hupperts -), Giakoumakis 5,5, Arias 6 (59. Van Dijck 5).

Scheidsrechter: Van de Graaf 5.

Man of the match: Lennerd Daneels had zijn schoonvader een doelpunt beloofd en hij kwam die belofte na. En de winnende nog wel. Ook nog eens zijn eerste in de eredivisie.

Volledig scherm Lennerd Daneels. © BSR Agency

Fortuna Sittard – Willem II 3-2

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Rota 6,5 (59. Ninaj-), Angha 6,5, Janssen 7, Cox 7,5, Tekie 7, Flemming 8, Rienstra 6,5; Semedo 6 (81. Dianessy -), Polter 6,5, Hansson 6 (74. Van Bijnen-).

Willem II: Ruiter 5; Owusu 4,5, Van der Heijden 4,5 Peters 4, Köhn 5 (62. Heerkens 6); Llonch 6, Tresor 5, Saglam 4,5 (46. Wriedt 6); Nunnely 4,5 (66. Yeboah -), Pavlidis 7, Köhlert 5,5 (79. Spieringhs).

Scheidsrechter: Blom 6.

Man of the match: Zian Flemming was de grote motor achter de eerste overwinning van Fortuna dit seizoen. De bij Ajax-opgeleide middenvelder zorgde ook voor de belangrijke derde treffer.

Volledig scherm © BSR Agency

Ajax – FC Twente 1-2

Ajax: Onana 6,5; Klaiber 4 (85. Huntelaar -), Schuurs 5 (55. Timber 6), Blind 6, Tagliafico 5 (55. Martinez 5,5); Klaassen 5,5, Gravenberch 6, Labyad 5; Tadic 5,5, Traore 4,5 (46. Brobbey 6), Promes 4,5 (55. Antony 5).

FC Twente: Drommel 7,5; Ebuehi 7 (80. Hilgers -), Pleguezuelo 6,5, Pierie 6,5, Smal 6,5, Brama 7, Roemeratoe 6, Ilic 6,5 (80. Bosch -), Cerny 6,5 (80. Van Leeuwen -), Danilo 7 (86. Jeremejeff -), Menig 8 (90. Zerrouki -).

Scheidsrechter: Lindhout 6,5.

Man of the match: Queensy Menig beleefde als voormalig jeugd-exponent van Ajax zijn finest moment in de Johan Cruijff Arena, ook het stadion waar hij dichtbij opgroeide. Zijn winnende treffer was fraai.

Volledig scherm Queensy Mening juicht na zijn winnende goal tegen Ajax. © Pim Ras Fotografie

PEC Zwolle – Vitesse 2-1

PEC Zwolle: Zetterer 7; Van Wermeskerken 7,5, Kersten 6,5, Nakayama 6, Paal 7,5; Strieder 6,5 (77. Van Polen -), Huiberts 6,5, Saymak 7,5 (83. Clement -); Van Duinen 7, Reijnders 6,5, Drost 6.

Vitesse: Pasveer 6,5; Doekhi 5,5, Bazoer 5, Rasmussen 5,5; Touré 4, Bero 4,5, Tannane 4,5 (71. Manhoef -), Bruns 5 (46. Openda 5), Wittek 5; Broja 4,5, Darfalou 6 (70. Tronstad -).

Scheidsrechter: Higler 6.

Man of the match: De geboren Arnhemmer Kenneth Paal kon tegen Vitesse ook niet worden afgestopt door een tackle die met rood werd bestraft. Paal miste een groot deel van de competitie door corona, maar lijkt sterker terug dan ooit.

Volledig scherm © BSR Agency

Feyenoord – Heracles 0-0

Feyenoord: Marsman 7,5; Nieuwkoop 6 (62. Botteghin -), Spajic 6 (81. Azarkan -), Senesi 6,5, Malacia 6,5 (89. Bannis -); Diemers 6, Toornstra 6,5, Kökcu 5; Narsingh 4 (62. Berghuis -), Jorgensen 4,5, Teixeira 4.

Heracles: Blaswich 6,5; Breukers 6,5, Rente 7, Pröpper 6,5, Knoester 7, Quagliata 7; Kiomourtzoglou 6,5, Schoofs 6, Vloet 6 (84. Szöke -); De La Torre 5,5 (81. Bijleveld -), Bakis 4.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6.

Man of the match: Feyenoord kon maar weer net de ongeslagen status behouden tegen Heracles en dankte daarvoor ook keeper Nick Marsman. Die toont zich een steeds betere vervanger voor eerste keeper Justin Bijlow.

Volledig scherm Nick Marsman stopt het schot van Rai Vloet. © ANP

AZ – FC Groningen 1-2

AZ: Bizot 6; Sugawara 5, Hatzidiakos 5, Martins Indi 4,5, Wijndal 6; Midtsjø 4,5, De Wit 6 (76. Druijf -) Koopmeiners 6; Stengs 4,5, Boadu 5, Karlsson 5,5 (62. Aboukhlal -).

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 6,5, Itakura 6, Van Hintum 6, Gudmundsson 5,5 (90. Dammers -); Suslov 5 (46. Balk 6,5), Matusiwa 7,5 El Messaoudi 7, D. van Kaam 6, Joosten 6 (84. El Hankouri -), Strand Larsen 6 (84. Lundqvist -).

Scheidsrechter: Gözübüyük 6,5.

Man of the match: Ahmed El Messaoudi vormt samen met Azor Matusiwa het steeds beter draaiende middenveld van FC Groningen waarbij de laatstgenoemde als aanvoerder de belangrijkste rol speelt.

Volledig scherm Teun Koopmeiners en Ahmed El Messaoudi. © BSR Agency

FC Utrecht – ADO Den Haag 1-1

FC Utrecht: Paes 6; Van der Maarel 6, Bergström 6, Hoogma 6, Warmerdam 6; Ramselaar 5,5 (77. Guwara -), Van Overeem 6 (46. Dalmau -), Gustafson 5,5, Van de Streek 5,5; Kerk 5 (83. Janssen -), Mahi 5,5 (77. Elia –).

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Van Ewijk 6, Del Fabro 5,5, Kemper 6,5, Faye 6; Elmkies 5 (46. Bourard 6), De Boer 7, Pascu 6 (78. Arweiler -); Besuijen 6, Kramer 6,5, Kishna 6,5 (62. Ould-Chikh -).

Scheidsrechter: Van der Eijk 5,5.

Man of the match: Kees de Boer ontwikkelt zich onder de nieuwe trainer Ruud Brood als een middenvelder van waarde voor ADO Den Haag. Hij verzorgde de assist op de belangrijke gelijkmaker van Michiel Kramer kort voor tijd.

Volledig scherm Kees de Boer. © BSR Agency

SC Heerenveen – PSV 2-2

SC Heerenveen: Mulder 5,5; Floranus 5, Van Hecke 6,5, Bochniewicz 6,5, Woudenberg 5,5; Kongolo 6, J. Veerman 7,5, Dewaele 6 (58. Hajal 6); Van Bergen 7, H. Veerman 7,5, Nygren 6 (71. Llanez -).

PSV: Mvogo 6,5; Dumfries 6, Teze 6, Boscagli 6, Max 6,5 (68. Fein -); Sangaré 6,5, Rosario 6, Götze 7 (78. Ledezma -), Gakpo 6 (68. Madueke -); Ihattaren 5,5 (58. Hendrix 4,5), Malen 5,5 (78. Piroe -).

Scheidsrechter: Nijhuis 7.

Man of the match: Henk Veerman bewees maar eens dat hij tegen topclubs ook belangrijk kan zijn voor Heerenveen. Zijn goal was weer een fraaie samenwerking met zijn naamgenoot Joey Veerman die hetzelfde cijfer kreeg.

Volledig scherm Henk Veerman. © BSR Agency