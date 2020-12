Menig terug bij FC Twente voor duel met ‘angstgegner’ Ajax

Zo komt Ajax aan zijn doelpunten in de eredivisie

30 november Ajax scoort erop los dit seizoen. Na de 0-5 op bezoek bij FC Emmen hebben de Amsterdammers voor het eerst in de clubhistorie minstens veertig goals gemaakt in de eerste tien wedstrijden van de eredivisie. Ajax scoorde in de helft van de eredivisiewedstrijden al vijf keer of meer. Hoe kwamen deze treffers tot stand?