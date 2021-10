Merkwaardig misverstand tussen MVV-bussen en politie: ‘Ken je topografie!’

Drama voor PSV richting topper tegen Ajax: na Madueke ook Gakpo weken aan de kant

21:10 PSV zal het de komende weken moeten doen zonder vleugelaanvallers Cody Gakpo (22) en Noni Madueke (19), die donderdagavond geblesseerd uitvielen in de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco (1-2 nederlaag) in het Philips Stadion in Eindhoven. Het duo is zondag dus niet van de partij in de topper bij koploper Ajax.