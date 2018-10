Door Daniël Dwarswaard



Willem van Hanegem had zich er nogal aan gestoord. Dat liet hij gisteren in zijn column in deze krant duidelijk merken ook. Waarom speelde Jong Oranje afgelopen vrijdag tegen Jong Letland met Kevin Diks, Bart Ramselaar en Richairo Zivkovic? In plaats dat het al uitgeschakelde Jong Oranje met spelers voor de toekomst speelde, stonden er namen op het veld die volgens De Kromme de top niet zullen halen en bovendien qua leeftijd niet meer voor Jong Oranje mogen spelen in de cyclus naar het jeugd-EK van 2021.



,,Iedereen mag daar zijn mening over hebben’’, zegt Van de Looi over de kritiek. ,,Wij zijn bewust gefaseerd aan het verjongen. Volgens mij is het goed om in een elftal een aantal spelers te hebben die voor Jong Oranje-begrippen veel ervaring hebben. Zoals Diks, Ramselaar en Zivkovic. Jongens die wat stevigheid in je ploeg brengen en anderen kunnen helpen. Je zag het in het verleden bij Ajax ook: met alleen de jongste spelers is het gewoon erg lastig.’’



Van Hanegem vond het gek dat Perr Schuurs (Ajax) en Donyell Malen (PSV) het met invalbeurten moeten doen. Van de Looi vervolgt: ,,We hebben echt wel in de gaten dat er goede jongens aankomen. Zij gaan aan de beurt komen, dat ziet iedereen wel. We moeten ook niet doen alsof zij geen onderdeel uitmaken van deze ploeg. Ze maken nu al meters.’’