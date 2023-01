Met een chip in de bal had iedereen zeker geweten of FC Twente-goal buitenspel was

De lijnen die werden getoond op televisie, leverden uiteindelijk alleen maar meer verwarring op. Het zou de voet van Ricky van Wolfswinkel zijn geweest. Een puntje van zijn schoen stond volgens de VAR Dennis Higler buitenspel. Maar, zo vragen ze zich bij FC Twente af: waar is het voordeel voor de aanvallende partij als de grensrechter niet heeft gevlagd en het met het blote oog niet is te zien? En waar is de foutmarge in het voordeel van de aanvallers gebleven? En hoe stonden de camera’s eigenlijk? Vragen, vragen en nog eens vragen. FC Twente vierde de 2-3 in de extra tijd al als een zege, maar moest uiteindelijk na ingrijpen van de VAR genoegen nemen met 2-2.

Moment van passen

Die twijfel had weggenomen kunnen worden als er in de eredivisie gewerkt zou worden met speciale camera’s die heel nauwkeurig bepalen waar de spelers zich bevinden, zoals onlangs op het WK. Die technologie gebruikt twaalf camera’s op het dak van een stadion, die de bal en 29 datapunten per speler volgen en dat 50 keer per seconde. Daardoor is de exacte positie op het veld van alle spelers nauwkeurig te bepalen. Daarnaast zit er een chip in de bal. Die stuurt 500 keer per seconde data door naar het systeem. Hierdoor is heel precies vast te stellen op welk moment een pass wordt gegeven.