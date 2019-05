Met rechts beslissend in de bekerfinale

De man met zoveel gevoel in zijn linker kan het dus ook met rechts. Net zo makkelijk, zo blijkt op 22 april 2018 in de KNVB-bekerfinale tegen AZ (3-0). Na een aanval die hij zelf heeft opgezet, anticipeert Robin van Persie uitstekend op het bekeken passje van Steven Berghuis. Doelman Marco Bizot stormt zijn doel uit, maar is geklopt als de linkspoot de bal met rechts over hem heen stift.

De Kuip explodeert. Het is de 57ste minuut als de verloren zoon de stand op 2-0 brengt. Het Feyenoord-legioen weet: dit gaat niet meer fout. Van Persie viert zijn treffer met een soort ereronde. Hiervoor is hij teruggekomen.

Er zijn hier en daar twijfels als hij Fenerbahce in janurai 2018 verruilt voor zijn oude club. Kan Van Persie het fysiek nog wel opbrengen? Wordt hij net zo waardevol als Dirk Kuijt? Als hij in alle rust is klaargestoomd volgt het antwoord. Van Persie is het scoren niet verleerd. De landstitel zit er niet in, maar met het winnen van de KNVB-beker - zijn eerste prijs in Nederland - staat hij niet met lege handen.