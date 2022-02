Met verlengen contract Arne Slot geeft Feyenoord signaal af: ‘Dit was eenzijdig optie, maar ben er blij mee’

De contractverlenging klinkt overigens veel spannender dan het in werkelijkheid is, want Feyenoord licht slechts de optie om Slot langer in Rotterdam te houden. Er zijn geen onderhandelingen over gevoerd. ,,Of ik ook nee had kunnen zeggen? Nee, dit was een eenzijdige optie. Maar ik ben er blij mee’’, reageert Slot.

Het moment is wel opvallend. Feyenoord had alle tijd om de optie op de trainer te lichten, dat had zelfs nog maanden kunnen duren. Maar het is een signaal naar een trainer die indruk heeft gemaakt in de Kuip. ,,Er is ook even over nog langer bij Feyenoord blijven gesproken’', zegt Slot, die het erg goed doet in de Kuip. ,,Of ik daar voor open sta? In elk geval om dat gesprek aan te gaan, ja.’’

Volledig scherm Arne Slot. © Pro Shots / Kay int Veen

De terugkeer bij AZ is uiteraard speciaal. Slot deed er in aanloop alles aan om positief te zijn over zijn voormalig werkgever die hem aan de kant zette omdat hij in onderhandeling was met Feyenoord nadat al duidelijk was dat hij zijn aflopende verbintenis in Alkmaar niet zou verlengen. ,,Ik ben er alleen nog terug geweest om mijn auto in te leveren’', zegt Slot. ,,Op de parkeerplaats. En ik woonde in de buurt, dus ik reed er wel vaak langs.’'

In aanloop naar de kraker moet Slot de Noor Fredrik Aursnes vervangen. De vacature van de geschorste middenvelder kan worden ingevuld door Jorrit Hendrix of Jens Toornstra. Slot mist dus Aursnes, maar ook Reiss Nelson en waarschijnlijk Cyriel Dessers, die inmiddels wel weer in training is. Philippe Sandler is er voorlopig ook nog niet bij. De huurling heeft zoals bekend de tijd nodig om helemaal aan te kunnen haken in de Kuip.

Volledig scherm Fredrik Aursnes is er tegen AZ niet bij. © Pro Shots / Stanley Gontha

Slot wilde er nog niets over kwijt. De trainer voorziet een mooi duel tussen de nummer drie en de nummer vier met onder andere de linksbacks die in beeld zijn bij Oranje aan beide kanten.

,,Vergelijkbare spelers, Wijndal en Malacia’’, zegt Slot. ,,Allebei een gezonde dosis zelfvertrouwen. Of Wijndal liever tegen een valse rechterspits die beter kan meeverdedigen speelt of een echte rechterspits die hem nog weleens zijn gang laat gaan? Als je het hem zelf zou hij vragen zou hij zeggen: wat maakt mij dat uit, ik ben zo goed dat het wel in orde komt. Dat vond ik altijd wel mooi.’’

Partizan Belgrado

Dat vond de trainer ook van de koppeling aan Partizan Belgrado in de Conference League. Er dreigt weer eens een ware volksverhuizing op gang te komen van Rotterdamse fans naar Servië. ,,Maar het is een lastige tegenstander die nationaal eigenlijk nooit verliest. Dat hadden wij eerder ook met Slavia Praag. Met AZ speelde ik er al eens. Toen zaten er dertigduizend kinderen op de tribune omdat ze gestraft waren door de UEFA. We kijken er naar uit, maar eerst is het AZ uit. Die ploeg heeft al heel lang niet verloren.’’