Met Viergever mikt PSV op Europese ervaring

Door Rik Elfrink



De boodschap in een tweet van Joshua Brenet (24) van deze week was duidelijk. De 'gemaakte' linksback van PSV in dit seizoen haalde even zijn gram na een jaar van uitersten. Van alle PSV'ers kreeg hij in het nog niet afgelopen voetbalseizoen verreweg de meeste kritiek over zich heen. De tweevoudig international hoorde in de winterstop voortdurend dat zijn club 'bezig was met een nieuwe linksback', maar hield zich ondertussen kranig staande. Hij speelde na een moeizame start meer duels dan ooit voor PSV.



Brenet had in de winterstop gewoon voor 5 miljoen euro de overstap kunnen maken naar Sevilla, de huidige nummer zeven van Spanje. PSV behield hem en zag Brenet in de slotfase van het seizoen naar een hoger niveau groeien.