Michel van Egmond duikt in de ziel van Feyenoord: ‘Alles wordt net iets intenser beleefd’

Bondsrid­ders Robin van Persie en Arjen Robben over het leven na voetbal: ‘Vier keer per week padellen’

Rond de interland tegen België eerde de KNVB 18 oud-internationals. Hun namen zijn in Zeist toegevoegd aan de Wall of Fame. Voor Robin van Persie en Arjen Robben was er extra eer: zij zijn vanaf nu bondsridder. Wat doet het gouden duo van het WK 2014 momenteel? En hoe kijken ze naar Oranje en het WK in Qatar?

26 september