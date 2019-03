Michels, Cruijff of toch Van Gaal?

PollVolgens het Franse tijdschrift France Football is Rinus Michels de beste voetbaltrainer ooit. Maar is zijn erfenis inderdaad groter dan die van Johan Cruijff of Louis van Gaal? Wie vindt u de beste trainer die Nederland heeft voortgebracht?

Rinus Michels

Volgens France Football dus de beste trainer ooit, een titel die hij in 2007 ook al kreeg van de Engelse krant The Times. Michels veroverde de wereld met zijn totaalvoetbal. Won onder meer met Ajax de Europa Cup1, werd Europees kampioen met Oranje in 1988 en had met het Nederlands elftal natuurlijk ook het WK van 1974 moeten winnen.

Volledig scherm Rinus Michels feliciteert Marco van Baten na de gewonnen EK-finale. © ANP

Johan Cruijff

Louis van Gaal

Guus Hiddink

Frank Rijkaard

Bert van Marwijk

Dick Advocaat

Leo Beenhakker

Aad de Mos

Johan Cruijff

De beste voetballer die Nederland ooit voortbracht, drukte ook als trainer nadrukkelijk zijn stempel op het voetbal. Veroverde als coach in totaal 14 - maar da’s logisch - hoofdprijzen. Meest aansprekende resultaten: de Europa Cup 2 met Ajax (1987) en de Europa Cup 1 en 2 met Barcelona (1989 en 1992).

Volledig scherm Johan Cruijff op de bank in Camp Nou.

Louis van Gaal

Een garantie voor succes, want Van Gaal werd niet alleen landskampioen met Ajax, Barcelona en Bayern München maar ook met AZ. Geen Nederlandse trainer die meer hoofdprijzen (20) won dan hij. Won met Ajax de Champions League in 1995, maar ook de voor onmogelijk gehouden derde plaats op het WK van 2014 behoort tot zijn meesterwerken.

Volledig scherm Louis van Gaal is blij met Klaas-Jan Huntelaar op het WK van 2014. © Pim Ras Fotografie

Guus Hiddink

Zette PSV en zichzelf op de kaart door in 1988 de Europa Cup 1 te winnen. Maakte na dat succes als uigenaste peoplemanager carrière in alle uithoeken van de wereld. Hiddink sprak de universele voetbaltaal als geen ander en was net zo makkelijk trainer van Real Madrid als bondscoach van Zuid-Korea, dat hij verrassend aan de vierde plaats hielp op het WK van 2002.

Volledig scherm Guus Hiddink als trainer van Chelsea. © anp

Frank Rijkaard

Had als bondscoach van Oranje in 2000 natuurlijk het EK moeten winnen, maar een handvol gemiste strafschoppen in de halve finale tegen Italië stond dat volksfeest in de weg. Degradeerde met Sparta in 2002, maar won met Barcelona in 2006 de Champions League. Nota bene zonder Lionel Messi, die hij twee jaar eerder al wel had laten debuteren.

Volledig scherm Frank Rijkaard in Camp Nou, de thuishaven van Barcelona. © gpd

Bert van Marwijk

De teen van Iker Casillas voorkwam dat Oranje onder Van Marwijk in 2010 wereldkampioen werd. Maar met de tweede plaats in Zuid-Afrika leverde hij evengoed een topprestatie. Schreef ook geschiedenis met Feyenoord, dat hij in 2002 aan zijn laatste internationale succes hielp door de UEFA Cup te winnen.

Volledig scherm Bert van Marwijk als bondscoach van Australië. © AFP

Dick Advocaat

Net als Guus Hiddink trok ook de kleine Generaal de hele wereld over. En niet zonder succes, want de prijzenkast van Advocaat is met 15 trofeeën goed gevuld. Voegde zich bij het selecte gezelschap van Nederlandse trainers met een Europese hoofdprijs op hun naam door met Zenit Sint-Petersburg in 2008 de UEFA Cup te winnen.

Volledig scherm Dick Advocaat als coach van Zenit St. Petersburg. © AP

Leo Beenhakker

Veroverde zowel met Ajax als Feyenoord de landstiel, maar de Rotterdamse wereldburger Beenhakker maakte internationaal vooral naam als trainer van Real Madrid. Met de Koninklijke werd Don Leo drie keer op rij (1987, 1988 en 1989) kampioen van Spanje. Baarde ook opzien door met zich met het nietige Trinidad en Tobago te plaatsen voor het WK van 2006.

Volledig scherm Leo Beenhakker. © ANP

Aad de Mos

Net als Beenhakker had ook De Mos geen grote carrière als voetballer nodig om te slagen als trainer. Dat deed hij met vlag en wimpel bij KV Mechelen, het Belgische provincieclubje waarmee hij in 1988 de Europa Cup 2 won door zijn oude club Ajax in de finale te verslaan. Werd ook kampioen met Ajax en Anderlecht.

Volledig scherm Aad de Mos. © anp

Kees Rijvers

Maakte in de jaren 70 van PSV de topclub die het nu nog altijd is nadat hij eerder al uitstekend had gepresteerd bij FC Twente. Won met PSV de UEFA Cup in 1978 en legde als bondscoach van het Nederlands elftal de basis voor de Europese titel van 1988. Onder Rijvers maakten latere wereldsterren als Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Ronald Koeman hun debuut in Oranje.

Volledig scherm Kees Rijvers als interim coach op de bank bij PSV. © anp