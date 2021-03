Michiel Kramer wanhoop nabij: ‘Het is nooit rustig bij deze club’

Interview Jan Mulder over leven in de schaduw: ‘Mijn tijd is geweest’

14:42 Jan Mulder (75) rijdt nog wekelijks van Groningen naar België voor een Mulderiaanse voetbalanalyse. In coronatijd is het een zeldzaam hoogtepunt, maar de oud-voetballer is de laatste die klaagt. ,,Het totale negeren van Jan Mulder hoor ik als een man te aanvaarden, vind ik.’’