Michiel Kramer woest na ‘topclubpenalty’ voor PSV: 'Een schandalige beslissing’

Xavi Simons gaat met zijn hoofd naar de bal, doelman Etiënne Vaessen komt uit en RKC-speler Hans Mulder gaat met een hoog gegeven been naar de bal en raakt vervolgens het hoofd van PSV’er Simons. Strafschop, vindt de arbiter. Vaessen probeert Cody Gakpo nog uit zijn concentratie te halen, maar de aanvoerder van PSV schiet raak en bezorgt de Eindhovenaren de zege: 0-1.

Na afloop sprak Kramer schande over de gegeven strafschop. ,,Dit is echt een topclubpenalty. Serieus, wat moeten wij nog meer doen dan? Dit is echt een goedmakertje van de scheidsrechter hoor. Of PSV wel of niet verdiend wint, daar gaat het nu niet om", foeterde de RKC-captain.

Quote Zonder deze achterlij­ke beslissing pakken wij een punt. Ik heb echt het gevoel dat kleinere clubs altijd aan het kortste eind trekken in dit soort situaties Michiel Kramer

RKC-trainer Joseph Oosting wilde ook nog iets kwijt over de strafschop. ,,Ja, ik ben benieuwd of de scheidsrechter hetzelfde bij ons zou hebben gedaan. Ik hoop dat hij de beelden gaat terugkijken en gaat reflecteren. In mijn ogen is het makkelijk gegeven.”

Ook PSV’er Joey Veerman kreeg vragen over de strafschop. ,,In mijn tijd bij sc Heerenveen heb ik ook vaker zulke penalty's tegen gekregen tegen de topploegen.” Hij lachte erom bij ESPN. ,,Het zou natuurlijk niet mogen dat een topclub voorrang krijgt in zulke situaties. In mijn ogen is het een strafschop als hij hem raakt.”

Volledig scherm Joey Veerman snelt Patrick Vroegh van RKC voorbij. © Pro Shots / Eye4images

Kramer liep helemaal leeg en ging verder met zijn tirade. ,,Wij doen echt alles om de boel tegen te houden, vechten ons 96 minuten lang kapot en zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier gewoon een punt. Ik heb echt het gevoel dat de kleinere clubs altijd aan het kortste eind trekken in dit soort situaties. Schandalig. En misschien ben ik gekleurd omdat ik een RKC-shirt aan heb, maar een scheidsrechter mag nooit zó beslissend zijn.”

Ook bij doelman Vaessen kwam de stoom uit zijn oren. ,,Ik zit nu vol emotie. Hoe moet Hans (Mulder, red.) het anders doen dan? Xavi Simons is 1 meter 60", zei hij. ,,Ik heb al appjes gekregen van mensen: ‘Dit is ongekend'. PSV krijgt echt een topclubpenalty. De keeper pleitte voor een aanpak als clubs worden voorgetrokken. ,,Zet een oud-profspeler bij de VAR. Zoiets. Wij zouden hem aan de andere kant niet hebben gekregen hoor.”