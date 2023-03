Micky van de Ven wilde als puber stoppen met voetbal: ‘Nu één van de jongens in de kroeg of later koning van alle kroegen?’

Deze Nederlan­der kan bij Gibraltar debuteren tégen Oranje: ‘Ook nog in de Kuip, beter kan niet’

Een 22-jarige jongen uit Schoonhoven die zijn interlanddebuut kan maken in de Kuip. Klinkt als een fraai verhaal voor een Oranje-international in spe. Toch is het niet Ronald Koeman die voor dat speciale debuut kan zorgen. Niels Hartman (22) speelt vanavond met Gibraltar tégen het land waar hij werd geboren.