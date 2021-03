Miedema naar Feyenoord? Nu niet realistisch, maar ooit vinden ze elkaar wel

Feyenoord gaat meedoen aan eredivisie voor vrouwen

11:07 Feyenoord stapt vanaf komend seizoen in de Eredivisie Vrouwen. Dat is de club overeengekomen met de KNVB. Feyenoord wil met de deelname aan de hoogste competitie van Nederland het vrouwenvoetbal in Rotterdam en omstreken een impuls geven.