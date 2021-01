Mike te Wierik na mislukt buitenlands avontuur terug op oude nest

Het Engelse avontuur werd niet wat Te Wierik er van had verwacht. Phillip Cocu, de trainer die hem deze zomer naar Derby County haalde, werd begin november ontslagen. Opvolger Wayne Rooney was geen fan van de Nederlandse stopper, waardoor de 28-jarige slechts zes duels meespeelde bij de huidige nummer 23 van de Championship. Ook maakte hij de uitbundige sfeer in de Engelse stadions niet mee. Door de coronacrisis waren fans niet toegestaan in het Pride Park Stadium.

En dus is Te Wierik na een halfjaar alweer in Nederland. Hij tekent voor drieënhalf jaar in het Hitachi Capital Mobility Stadion, tot medio 2024. In zijn eerste periode bij Groningen, waar hij vanaf 2017 speelde, kwam de verdediger uit Hengevelde tot 95 officiële duels. Daarvoor was hij zeven jaar actief voor Heracles Almelo.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de terugkomst van zijn oud-aanvoerder: ,,We hebben met het terughalen van Mike zowel voor de korte als lange termijn uitstekende zaken gedaan. Mike kan snel aansluiten bij de groep. Wij kennen zijn kwaliteiten en hij is bekend met onze manier van werken.”

