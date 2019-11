Minuut stilte en rouwbanden bij Feyenoord voor Verbeek

Ook dragen de spelers van Feyenoord rouwbanden in de wedstrijd die om 16.45 uur begint.



Verbeek werd in 1989 op 33-jarige leeftijd trainer van Feyenoord. Zijn periode in de Kuip werd geen succes, Verbeek won slechts vier wedstrijden in zijn eerste halfjaar als trainer in de eredivisie. De Rotterdammer deed een stapje terug en werd assistent bij Feyenoord onder Gunder Bengtsson, met wie hij een paar maanden later werd ontslagen.