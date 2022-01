Mislukte herstart voor Feyenoord: geen punten én geen Riechedly Bazoer

Debutant Dalmau helpt Sparta nog aan punt tegen Cambuur na blunder Coremans

Drie punten had Sparta zondag nodig tegen Cambuur om nog enigszins in het spoor te blijven van de veilige ploegen op de ranglijst. Zover kwam het niet. Een grote blunder van doelman Tim Coremans vormde de inleiding van een wedstrijd waarin de Spangenaren via debutant Adrián Dalmau uiteindelijk nog een punt pakten: 1-1.

16:27