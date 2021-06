Mister NAC Ton Lokhoff stapt tien weken na rentree alweer op

Lokhoff had vanaf dag één sinds zijn aanstelling, op 1 april, het gevoel te zijn tegengewerkt door trainer Maurice Steijn en algemeen directeur Mattijs Manders. Volgens NAC ziet de ras-Bredanaar ‘geen mogelijkheden om een vruchtbare samenwerking met de technische staf te realiseren’.



Onder leiding van coach Maurice Steijn liep NAC Breda in het afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie mis. ,,Ik had me er veel van voorgesteld, maar helaas is het anders gelopen”, laat Lokhoff weten.



De directie betreurt het besluit van Lokhoff (61). ,,Wij hadden graag gezien dat de technisch directeur zijn expertise voor de club had ingezet. We respecteren de wens van Ton natuurlijk en gaan in goede harmonie uit elkaar”, reageert algemeen directeur Manders.