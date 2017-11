Moedeloze Gio: We hebben niet het vermogen de kansen te benutten

Een gebrek aan scherpte voor het vijandelijke doel brak Feyenoord dit seizoen al vaak op. De laatste competitiezege dateert inmiddels van ruim anderhalve maand geleden, uit tegen AZ (0-4). ,,We hebben nog niet het vermogen de kansen te benutten en daarmee wedstrijden te winnen'', concludeerde Van Bronckhorst niet voor het eerst dit seizoen. ,,Het afronden van de kansen is veel te matig, vandaag ook weer. Pech? Je kan het noemen zoals je dat wil, maar feit is dat we die ballen er gewoon niet in schieten.''



Van Bronckhorst wisselde twintig minuten voor tijd Sam Larsson, tot onvrede van het publiek. ,,Maar Sam had last van zijn kuit, die moest ik wisselen'', verklaarde de trainer. ,,Bart Nieuwkoop zat weer tegen kramp aan, die ging er daarom ook uit.''