Mogelijke kampioenswedstrijd Feyenoord binnen vijf minuten uitverkocht

Leugens en invalbeurt Rai Vloet raken Frank Wormuth na dodelijk ongeluk: ‘Hij was in paniek, dan doe je rare dingen’

Een paar dagen nadat Rai Vloet is veroordeeld voor 2,5 jaar cel vanwege het doodrijden van de 4-jarige Gio zat zijn voormalig trainer bij Heracles Almelo bij Goedemorgen Eredivisie. Op ESPN ging Frank Wormuth in over de veelbesproken invalbeurt van Vloet na dat ongeluk.