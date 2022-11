Mohamed Ihattaren accepteert helpende hand van Wesley Sneijder: ‘Hij beseft dat dit zijn laatste kans is’

Wat Alfred Schreuder in Glasgow losliet over Mohamed Ihattaren was veelzeggend

,,We hebben de eerste dagen veel gepraat, testjes gedaan en vandaag zijn we begonnen met trainen’’, aldus Sneijder. ,,Hij staat er heel positief in, het is een zware periode voor hem geweest. Hij zegt ook dat hij fout is geweest. Hij beseft dat dit zijn laatste kans is.” Ihattaren kreeg vorige week definitief te horen dat Ajax de koopoptie in zijn contract niet licht. Daarom keert hij na de jaarwisseling terug naar Juventus.