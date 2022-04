Mohamed Ihattaren debuteert bij Jong Ajax: ‘Nu is het voor hem een kwestie van discipline’

Mohamed Ihattaren heeft vanavond zijn eerste minuten in Amsterdamse dienst gemaakt. De twintigjarige speler van Ajax viel in de 62ste minuut van het duel met NAC in de Keuken Kampioen Divisie in voor Ar’jany Martha. Het duel eindigde in 0-0.

,,Hij heeft lang niet gevoetbald en ik ben blij voor hem dat hij zijn debuut heeft kunnen maken in dit mooie shirt”, zei trainer John Heitinga bij ESPN. ,,Hij staat weer op het veld. Het is een kwestie van afspraken maken met jezelf en je daaraan houden. Dat heet discipline. Het is fijn dat hij deze stap nu heeft kunnen zetten.”

Ihattaren kwam de afgelopen transferperiode op huurbasis over van Juventus. De middenvelder sloot vervolgens aan bij Jong Ajax om aan zijn fitheid te werken.

Eerder doorliep Ihattaren de jeugdopleiding van PSV, waarvoor hij ruim vijftig competitieduels in het eerste elftal uitkwam. Onder meer door problemen met trainer Roger Schmidt vertrok hij afgelopen zomer in Eindhoven. Juventus nam hem over en stalde hem vervolgens bij Sampdoria. Voor die club speelde hij echter geen enkel duel.

In maart was Ajax-coach Erik ten Hag nog hard voor de jongeling. ,,Ik wil hem bij het eerste hebben, maar als je niet kunt rennen, dan houdt alles op. Ik bedoel rennen op eredivisie- of op Champions League-niveau, dan wordt van je gevraagd dat je meters kunt maken op hoge snelheid. Als je dat niet kunt, dan houdt alles op”, zo zei de coach.

Jong Ajax-coach John Heitinga wijst Mohamed Ihattaren de weg in Breda.

Ihattaren begon zijn carrière stormachtig bij PSV, maar raakte na het overlijden van zijn vader en een slechte verstandhouding met trainer Roger Schmidt op een zijspoor bij de Eindhovenaren. Hij verkaste naar Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Bij de Italiaanse club ging het van kwaad tot erger voor het gevallen toptalent, dat zich een tijdlang zelfs onder de radar bewoog.

Afgelopen jaar dook hij op in Nederland met gewichtsproblemen. In Utrecht en Amsterdam werkte hij met oud-international Gerald Vanenburg aan zijn conditie, maar tot een terugkeer in de eredivisie bij FC Utrecht kwam het niet toen Ajax zich meldde.

