Mohamed Ihattaren hervat na weken afwezigheid individuele training Ajax: ‘Back in business’

De 20-jarige Ihattaren begon uitstekend aan de voorbereiding met een glansrol in de eerste oefenduels. Op het trainingskamp in De Lutte liet hij weten een zware periode achter de rug te hebben, maar zich nu weer helemaal voetballer te voelen.

Vervolgens ontbrak hij echter in vriendschappelijke wedstrijden tegen Lokomotiva Zagreb en Eupen en nam Ajax hem niet mee voor het trainingskamp in Oostenrijk. Volgens de officiële lezing omdat hij ‘niet fit’ zou zijn. Technisch manager Gerry Hamstra liet vorige week nog weten geen datum te durven plakken op een terugkeer van de spelmaker bij de selectie.

,,Laat ik duidelijk zijn dat we allemaal bezorgd zijn om Mo’’, zei hij voorafgaand aan een benefietduel met Sjachtar Donetsk tegenover Ziggo Sport. ,,Natuurlijk zijn we een voetbalclub, maar sommige dingen gaan verder dan voetbal. We zijn als club heel begaan met Mo en zijn in directe lijn in contact met hem. Hopelijk gaat het snel weer de goede kant op.’’

Schreuder

Na het eerste trainingskamp in De Lutte ging Alfred Schreuder op bezoek bij het talent thuis. ,,Dat heb ik gedaan omdat ik bij een jongen met zijn voorgeschiedenis de thuissituatie ook interessant vind. Ik heb zijn moeder, zus en vriendin leren kennen. Nu was hij niet fit genoeg om mee te gaan”, liet de trainer weten tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg.

Schreuder zei te rekenen op een terugkeer van Ihattaren, maar geen idee te hebben wanneer dat zou gebeuren ,,Dat weet ik echt niet, maar we gaan er met z’n allen van uit en hopen van wel. Het is een cliché, maar je weet nooit wat er gebeurt in het leven. Hij heeft van Ajax een trainingsprogramma voor thuis gekregen.” Hij had toen al een tijdje geen contact meer gehad met de speler. ,,Ik vraag ook niet meer dagelijks naar hem.”

Ihattaren gleed vorig jaar mentaal en fysiek af. Na een vertrek bij PSV wilde het ook in Italië niet vlotten. Ajax verraste vervolgens door het toptalent te huren (tot eind 2022) met een optie tot koop. Het is nog niet duidelijk of die optie gelicht gaat worden.

Mohamed Ihattaren meldt zich vanaf het trainingsveld van Ajax.