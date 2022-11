Mohammed Kudus vastbesloten seizoen af te maken bij Ajax: 'Aan het WK heb ik nog nauwelijks gedacht’

Na twee jaar van veelal revalideren en bankzitten, zette hij zijn zinnen op een vertrek bij Ajax. Mohammed Kudus (22) bleef, kroonde zich als valse spits tot clubtopscorer in de Champions League en is nu vastberaden het seizoen af te maken in Amsterdam. Bij voorkeur als nummer 10. ,,De blessures vertraagden mijn ontwikkeling als speler, maar niet als mens.”