Moment van de waarheid? Zaakwaarnemer Arne Slot praat vandaag met Feyenoord over toekomst

Dat die interesse er is, weet de directie van Feyenoord al langer. Maar Spurs meldde zich tot op heden niet in Rotterdam. Pimenta moet vandaag bij Te Kloese een antwoord krijgen op de vraag of Feyenoord bereid is om Slot te laten gaan en zo ja, onder welke voorwaarden dat kan.

Dat laatste is nog koffiedik kijken, maar Te Kloese liet bij ESPN al weten dat Feyenoord het contract van Slot na het verlies in de Conference League-finale verlengde - met uiteraard een forse salarisverhoging. Feyenoord zal - als het al wenst mee te werken - de hoofdprijs willen zien voor de succestrainer. Wat wel lijkt te gebeuren, is dat er snel duidelijkheid zal komen over de positie van Slot. Dat wilde Te Kloese, en ook Slot zei zondag dat het voor alle partijen beter is als snel helder is wat er gaat gebeuren.