Moniz trots op Excelsior-klus: ‘Dit is een grote eer’

Ricardo Moniz maakt het seizoen als interim-trainer bij Excelsior af. Hij moet de Rotterdamse club in de resterende vijf wedstrijden in de eredivisie zien te houden, zo bevestigt Excelsior. Moniz zelf is trots, zo laat hij in een reactie weten.

Moniz is de opvolger van Adrie Poldervaart, die vorige week na de nederlaag tegen hekkensluiter NAC Breda (1-2) besloot te vertrekken. Met assistent-coach André Hoekstra verloor Excelsior zaterdag met 1-0 bij FC Groningen. De Rotterdammers staan nu op de zeventiende plaats, met vijf punten meer dan NAC Breda. Het verschil met FC Emmen, dat momenteel op de ‘veilige’ vijftiende plek staat, bedraagt twee punten.

Moniz leverde eind oktober zijn contract in als hoofdcoach van de Slowaakse voetbalclub AS Trencin, waar hij vorig jaar zomer was begonnen. Onder zijn leiding bleef AS Trencin verrassend Feyenoord de baas in de voorronde van de Europa League. De Rotterdammer was eerder als trainer werkzaam bij onder meer Hamburger SV, Salzburg, FC Eindhoven en Notts County.

Moniz vertelt zaterdag voor het eerst te zijn benaderd. ,,Een club uit mijn geboortestad, dat maakt het voor mij extra bijzonder. Ik kom bij Excelsior verschillende bekenden tegen waar ik eerder mee of tegen heb gespeeld, zoals André Hoekstra en Marco Gentile. Ronald Graafland heeft bij Feyenoord nog onder mij gespeeld en ook Ferry de Haan voetbalde bij Feyenoord toen ik daar werkte. Dit is een grote eer voor mij. Excelsior is een mooie club die naar mijn idee in de eredivisie thuishoort.’'