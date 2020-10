Monsterzege Ajax valt op in Spanje: Marca verwijst naar WHC Wezep

,,Ajax boekt een overwinning voor in het Guiness Book of Records”, zo kopt het Spaanse medium Marca. ,,Ze hadden geen enkele genade met VVV. Lassina Traoré was de grote ster van de wedstrijd. Het is een record in de eredivisie, maar de 14-0 zege op Differdange in de UEFA Cup van 1984/85 en de 1-14 bekerzege bij WHC Wezep uit 2009 blijven de grootste Ajax-zeges ooit", zo verwijzen de Spanjaarden opmerkelijk genoeg naar de club uit de Eerste Klasse Zaterdag.