Mount traint met Engeland mee in voorbereiding op het WK

Mount werd donderdag ook al genoemd door Southgate als een van de spelers die hij in de gaten houdt. De Vitessenaar mag komende week enkele dagen meetrainen met de Engelse selectie, die zich voorbereid op het WK in Rusland. Een week later reist de ploeg van Southgate af naar Sint-Petersburg.

Mount werd afgelopen seizoen door Chelsea verhuurd aan Vitesse, waar hij grote indruk maakte. Hij moet zijn debuut voor Chelsea nog maken, en komt deze zomer normaal gesproken met Engeland onder 19 uit op het EK in Frankrijk. Wat de plannen van Chelsea voor komend seizoen met Mount zijn is onduidelijk. Terug naar Londen, nog een jaar Vitesse of verhuurd worden aan een andere club? Mount liet eerder weten alle opties open te houden.

De in Portsmouth geboren Mount is de laatste weken goud waard voor Vitesse. In de laatste zeven duels scoorde hij zeven keer, uit zeven schoten op doel. Door een gele kaart in het heenduel met FC Utrecht (4-3) mist Mount vanavond de return in de Galgenwaard. Een enorme aderlating voor Vitesse.