Mvogo en Van Hooijdonk blinken uit, spelers FC Utrecht geven niet thuis

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in de laatste speelronde in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Aan het eind van het seizoen lijkt dan het keepersprobleem van PSV opgelost. Yvon Mvogo is in vorm en kreeg een 8 voor zijn optreden tegen PEC Zwolle. Sydney van Hooijdonk zorgde er met twee goals voor dat Heerenveen met een goed gevoel de play-offs in gaat. Hij kreeg ook een 8 terwijl Loïs Openda twee goals maakte tegen Ajax en bijna het afscheid van Erik ten Hag bij de landskampioen verstierde. Openda kreeg een 7,5.

Zware onvoldoendes waren er voor FC Utrecht dat het niet kon opbrengen om voluit te gaan tegen Willem II. Django Warmerdam en keeper Eric Oehlschlägel kregen een 4 voor hun optreden.

AZ – RKC 1-3

AZ: Vindahl 6; Witry 5,5 (61. Reijnders -), Hatzidiakos 5 (61. Beukema -), Martins Indi 5,5, Wijndal 5,5; Midtsjø 6, De Wit 6, Clasie 6,5; Evjen 5,5 (80. Van Brederode -), Pavlidis 5,5 (80. Aboukhlal -), Karlsson 6.

RKC: Vaessen 6,5; Bakari 7, Adewoye 6, Meulensteen 6,5 (46. Gaari 6,5), Nieuwpoort 5,5, Lutonda 6 (75. Wouters -); Anita 6,5 (84. Augustijns -), Oukili 6, Van der Venne 6 (60. Kuijpers 6,5); Stokkers 7, Daneels 6,5 (60. Bel Hassani 6).

Scheidsrechter Van der Eijk: 6.

Man of the match: RKC had zich al veilig gespeeld maar won toch nog knap van AZ. Said Bakari was goed voor twee assists.

Said Bakari (links).

FC Groningen – Cambuur 2-3

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Dankerlui 5,5, Te Wierik 5,5, Kasanwirjo 5 (87. Sverko -), Meijer 5; Matuta 6 (44. Abraham 5,5), Duarte 6; Ngonge 6,5 (67. De Leeuw -) Suslov 5,5 (67. Irandust -), Postema 6; Strand Larsen 6,5.

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 6, Tol 6,5, Schouten 6,5 (88. Mac-Intosch -), Sylla 6 (80. Sambissa -); Maulun 6,5, Hoedemakers 6,5, Paulissen 6; Breij 6 (80. Jacobs -), Uldrikis 7 (88. Boere -), Kallon 7.

Scheidsrechter Dieperink: 6,5.

Man of the Match: Met een fraaie kopbal opende Roberts Uldrikis de score namens SC Cambuur bij FC Groningen. De spits is als aanspeelpunt nauwelijks van de bal te krijgen en maakt steeds meer indruk in Leeuwarden.

Roberts Uldrikis (links).

Feyenoord – FC Twente 1-2

Feyenoord: Marciano 5; Pedersen 7, Geertruida 5,5, Senesi 6,5 (85. Bassett -), Hendriks 6 (46. Toornstra 6); Aursnes 6, Til 5,5, Kökcü 6 (56. Hendrix 6); Jahanbakhsh 5 (56. Walemark 6), Dessers 6, Sinisterra 6.

FC Twente: Unnerstall 7; Brenet 6,5, Pleguezuelo 6,5, Hilgers 6,5 (70.Pröpper -), Smal 7; Sadilek 7, Zerrouki 7,5 (80. Bosch -), Vlap 6 (80. Pierie -); Cerny 6 (70. Cleonise -), Van Wolfswinkel 7 (90. Ugalde -), Limnios 6.

Scheidsrechter Manschot: 5.

Man of the match: Het makke Feyenoord was een prooi voor de geestdrift van Ramiz Zerrouki. De Algerijnse international heerste op het Twentse middenveld zoals hij heel het seizoen al een grote rol speelde in de goede resultaten van de Tukkers.

Ramiz Zerrouki (rechts).

Heracles – Sparta 1-3

Heracles: Bucker 6; Fadiga 6, Rente (78. Hoogma 5), Knoester 6, Quagliata 6; Schoofs 6, De La Torre 6,5, Ouahim 6,5; Laursen 5 (46. Basacikoglu 5), Bakis 5, Hansson 5 (61. Armenteros -).

Sparta: Okoye 7; Abels 6,5, Vriends 7, Auassar 7, Meijers 7; Verschueren 7 (79. Heylen -), De Kamps 7, Mijnans 6 (61. Beugelsdijk -), Van Crooij 6 (30. Van Mullem 6,5), Thy 7 (79. Engels -), Namli 7(79. Pinto -).

Scheidsrechter Makkelie: 6.

Man of the match: Weer zorgde de weinig scorende Arno Verschueren voor de openingstreffer bij Sparta. Het bleek de opmaat voor een overwinning die voor handhaving zorgt.

Arno Verschueren.

NEC – Fortuna Sittard 0-1

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 6, Márquez 6 (87. Van Eijden -), Guth 6, El Karouani 6; Schöne 6,5, Bruijn 5,5 (59. Vet 6), Duelund 5,5 (59. Cissoko 6,5); Tavsan 6, Akman 5 (59. Bronkhorst 6), Okita 5 (87. Barreto -).

Fortuna Sittard: Van Osch 7; Tirpan 5,5 (81. Cox -), Angha 6,5, Siovas 6,5, Pinto 6; Duarte 6, Tekie 6 (74. Lonwijk -), Baghdadi 5 (46. Semedo 5); Flemming 7, Gladon 6,5 (74. Benschop -), Seuntjens 6,5.

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Behalve Vangelis Pavlidis en Sebastien Haller maakte geen speler meer doelpunten dit kalenderjaar dan Zian Flemming. Hij is de voornaamste reden dat Fortuna Sittard volgend seizoen ook in de eredivisie is bewonderen.

Zian Flemming (rechts).

PEC Zwolle – PSV 1-2

PEC Zwolle: Lamprou 6,5; Van Polen 5, Nakayama 6, De Wit 6 (69. Van der Werff -), Anderson 6; Van den Belt 6 (56. Koolwijk 6), Clement 5,5 (56. De Waal 6), Beelen 6 (69. Reijnders -), Paal 6,5; Kastaneer 6,5 (60. Tedic 5,5), Redan 6,5.

PSV: Mvogo 8; Mauro 7, Teze 6,5, Gutiérrez 6,5, Max 5,5 (46. Vos 6); Veerman 5,5 (59. Ledezma 6), Sangaré 6,5 (76. Seelt -); Bruma 5 (60. Romero 6), Götze 6, Gakpo 6; Madueke 5 (59. Bakayko 6).

Scheidsrechter Van de Graaf: 6.

Man of the match: Van een keepersprobleem was bij PSV geen sprake meer in de laatste wedstrijden van het seizoen. Yvon Mvogo was ook in de wedstrijd tegen PEC Zwolle betrouwbaar. Hij kreeg een 8.

Heerenveen – Go Ahead Eagles 3-1

Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 7, Van Beek 6,5, Dresevic 6, Woudenberg 6 (70. Van Ottele -), Kaib 6,5; Haye 7 (79. Madsen -), Halilovic 6,5 (78. Al Hajj -), Tahiri 7 (88. Van der Heide -); Sarr 6,5, Van Hooijdonk 8 (78. Musaba -).

Go Ahead Eagles: Noppert 5; Lucassen 5,5 (71. Heil -), Idzes 6, Kramer 5,5, Kuipers 5,5, Deijl 6; Brouwers 5,5, Rommens 5,5 (46. Linthorst 5,5), Oratmangoen 5,5; Cordoba 5 (46. Berden 6), Lidberg 5,5 (71. Mulenga - (90. Bakker -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5.

Man of the match: De vorm van het spitsenduo van Heerenveen belooft wat voor de play-offs voor Europees voetbal. Sydney van Hooijdonk maakte er twee tegen Go Ahead en zorgt voor een goed gevoel in Friesland in aanloop naar die play-offs.

Sydney van Hooijdonk (midden).

Vitesse – Ajax 2-2

Vitesse: Schubert 6; Dasa 6, Doekhi 6,5, Bazoer 6,5, Cornelisse 5,5, Manhoef 7,5 (88. Yapi -); Domgjoni 6 (53. Grbic 6), Bero 6,5 (88. Huisman -), Tronstad 7, Vroegh 5,5 (53. Buitink 6); Openda 7,5.

Ajax: Gorter 6; Regeer 6 (79. Van Gelderen -), Rensch 5,5 (64. Kudus -), Blind 6,5, Tagliafico 6,5 (64. Salah-Eddine -); Taylor 6, Berghuis 6,5, Álvarez 7; Haller 5 (57. Klaassen 6), Brobbey 6 (79. Daramy -), Tadic 7.

Scheidsrechter Nijhuis: 6.

Man of the match: Loïs Openda draaide in vier minuten de hele wedstrijd om. De Belgische spits scoorde twee keer en bracht zijn seizoentotaal op 18 goals.

Loïs Openda wint het kopduel.

Willem II – FC Utrecht 3-0

Willem II: Wellenreuther 7; Owusu 7, Heerkens 7, Dammers 6,5 (81. Jenssen -), Köhn 6,5; Saddiki 7,5 (86. Spieringhs -), Crowley 6,5 (81. El Khayati -), Llonch 7,5, Köhlert 6,5, Hornkamp 6,5 (86. Kabangu -), Svensson 6 (73. Ludewig -).

FC Utrecht: Oelschlägel 4; Van der Kust 5,5, Van der Hoorn 5, Janssen 5,5 (68. Veerman -), Warmerdam 4 (46. Zagre 6); Maher 4,5 (59. Mahi 6) Van Overeem 4,5, Gustafson 5,5 (75. Van der Maarel -), Van de Streek 5,5; Douvikas 5 Almqvist 5,5 (59. Boussaid 6).

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6.

Man of the match: Hij zal er niks voor kopen want zijn club degradeert maar Pol Llonch ging in de laatste wedstrijd van het seizoen voorop in de strijd op het middenveld van Willem II.

