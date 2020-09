MVV ontkent racistische spreekkoren: ‘Één supporter riep iets’

,,Middels camerabeelden is vast komen te staan dat de supporter inderdaad iets roept naar Kallon. Of het racistische opmerkingen zijn - waar de voetballer van spreekt - is niet door deze camera's - die in de nok van het stadion hangen - waar te nemen. In de media werd gesproken over spreekkoren van de MVV-aanhang. Dit is pertinent onjuist. Deze spreekkoren waren er niet en zijn ook door niemand waargenomen”, aldus MVV in een verklaring.