Na een goede wedstrijd is de pijn nóg groter bij PSV: ‘Dit is heel moeilijk om te accepteren’

,,Bijna alles ging goed”, zei Roger Schmidt na de uitschakeling van PSV in de Europa League. ,,Bijna. We hebben nagelaten om het na rust uit te spelen en krijgen een goal tegen. Dat heeft de doorslag gegeven. De teleurstelling is enorm groot, omdat we veel geïnvesteerd hebben in deze wedstrijd.”



Boos was hij niet na de 2-1 zege tegen Olympiakos, die na de 4-2 nederlaag in Athene geen soelaas bood. ,,De spelers hebben er alles aan gedaan. Er bestaan helaas geen woorden om deze situatie nu makkelijker te maken. Naar mijn idee hebben we een goede Europese campagne achter de rug en nu moeten we aan de slag om er zondag tegen Ajax weer te staan.”