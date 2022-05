Na een moeilijk begin bij Ajax staat Daley Blind aan de vooravond van zijn zevende landstitel

De eerste: 2010-2011

Blind keert na een verhuurperiode van een jaar bij FC Groningen terug in Amsterdam. Een onbetwiste basisspeler is hij niet. De linksback speelt tien wedstrijden in de eredivisie, vier in de Europa league en vier in de beker. Hij komt tot drie assists. Veel krediet geniet Blind nog niet. Maar hij viert wel zijn eerste titel met Ajax na een zinderende slotdag.



Twente staat één punt boven de Amsterdammers. Op de laatste wedstrijddag strijden Ajax en FC Twente in een rechtstreeks duel om de landstitel. De ploeg van trainer Frank de Boer wint met 3-1 dankzij doelpunten van Siem de Jong (twee) en een eigen goal van Denny Landzaat. Blind valt in voor de geblesseerd uitgevallen Nicolai Boilesen en kan na het laatste fluitsignaal voor het eerst in zijn carrière de schaal de lucht in tillen. De zo felbegeerde dertigste landstitel van Ajax is een feit.