'Na het tegendoelpunt was er toch weer een beetje paniek'

,,Isimat maakte zich vorige week onsterfelijk, ik deze week'', aldus de doelman van PSV, die daarmee doelde op de winnende treffer van Isimat vorige week in blessuretijd van de uitwedstrijd tegen Zwolle.



PSV leidde bij rust met 0-2 en liet na verder uit te lopen. Na de onverwachte tegentreffer door Ryan Koolwijk kwam PSV in de problemen. ,,We hadden het aan onszelf te wijten dat zij nog in de wedstrijd kwamen. Bij 0-3 is de wedstrijd gespeeld. We hebben wel gewonnen, maar moeten er naar streven dat we het niveau van de eerste helft doortrekken naar de tweede'', zei trainer Phillip Cocu, die vond dat topscorer Hirving Lozano verdedigend meer moest brengen. ,,Ik vond dat Lozano vandaag moeite had met zijn defensieve taken.''



De spelers van PSV beklaagden zich na afloop over de kort na rust afgekeurde treffer van Luuk de Jong, die volgens de arbitrage hands maakte. ,,Onvoorstelbaar. Bij 0-3 is het gewoon afgelopen. Ik duwde 'm met mijn borst in de goal'', zei De Jong.



Aanvoerder Marco van Ginkel was opgelucht. ,,In de eerste helft waren zij volledig machteloos. We hadden het zakelijk moeten uitspelen. Na het tegendoelpunt werden we slordig, en was er toch weer een beetje paniek. Maar het zijn drie punten, we gaan weer door.''