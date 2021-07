Na transfer Berghuis zijn de panelen verschoven bij Feyenoord, en niet zo’n beetje ook

Door Mikos Gouka



De transfer van Steven Berghuis doet in de Kuip denken aan de zomer van 2010. Toen zagen de topspelers Georginio Wijnaldum en Leroy Fer veel meer perspectief bij PSV en FC Twente dan bij Feyenoord en de sterkhouders trokken genadeloos de deur achter zich dicht in de Kuip. De toenmalige technisch directeur Martin van Geel waarschuwde destijds: als Feyenoord weer écht wilde meetellen, moest het snel afgelopen zijn met spelers die in de eredivisie een transfer durfden te maken om verder te kunnen komen in hun loopbaan.