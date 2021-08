Naar eredivisie opgeklommen NEC kan bij Ajax direct aan de bak

VIDEO Eerste indruk: de nieuwe opvouwtele­foons van Samsung zijn vooral veel goedkoper

13 augustus Samsungs gebruikelijke najaarsevenement stond dit jaar in het teken van twee nieuwe opvouwtelefoons: de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Is dit het moment om over te stappen op zo’n ‘foldable’, nu ze eindelijk wat goedkoper worden?