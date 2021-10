NAC boekt eindelijk eerste uitzege van het seizoen

Ralf Seuntjens opende na een kwartier de score uit een penalty en een paar minuten later maakte Boris van Schuppen er al 0-2 van. Kay Tejan bracht TOP Oss vlak voor rust terug in de wedstrijd, waarna Yassine Azzagari halverwege de tweede helft de eindstand bepaalde.

NAC, dat pas twee punten had gepakt in uitwedstrijden, steeg door de zege naar de negende plek in de Keuken Kampioen Divisie. TOP staat achttiende en houdt daarmee alleen Almere City en FC Dordrecht onder zich.