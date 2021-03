NAC dendert door en droomt steeds heviger van directe promotie

NAC won met 3-0 van TOP Oss en kwam daardoor op 53 punten, evenveel als Almere City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. De Graafschap staat tweede met 57 punten. Koploper SC Cambuur heeft tien punten meer dan NAC. Dion Malone kopte de ploeg van Maurice Steijn al in de 5e minuut op 1-0 na doorkoppen van Lex Immers. Vlak voor de rust kopte Immers uit een corner de tweede binnen. Diep in blessuretijd maakte Nick Venema er nog 3-0 van op aangeven van Mounir El Allouchi.

Excelsior won de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax ruim (5-1). De thuisploeg sprong in eigen stadion een stuk effectiever met de kansen om dan de jonge bezoekers uit Amsterdam. Excelsior staat nu tiende in de Keuken Kampioen Divisie, met 3 punten meer dan nummer 12 Jong Ajax. Excelsior leidde al na 24 minuten met 3-0, na een eigen doelpunt van Rio Hillen en treffers van Julian Baas en Reuven Niemeijer. Trainer Mitchell van der Gaag was zo ontevreden over de start van Jong Ajax dat hij Christian Rasmussen en Hillen nog voor rust wisselde.

Jong Ajax creëerde best veel kansen maar was slordig met afwerken. Kenneth Taylor tekende nog wel voor 3-1, door een strafschop te benutten. Vervolgens maakte Ahmad Mendes Moreira de 4-1, na een spaarzame uitbraak van de thuisploeg na rust. Joël Zwarts bepaalde in de 95e minuut de eindstand. De Amsterdamse beloften (waar Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp in de basis stonden) wilden zich juist revancheren voor de nederlaag van een kleine week geleden. Toen leidde Jong Ajax in de 84ste minuut nog met 2-0 tegen FC Volendam, dat vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer maakte en door twee treffers diep in blessuretijd zelfs nog de winst pakte.