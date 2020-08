NAC-duo test in tweede instantie negatief op coronavirus

In verband met de resultaten van die testen werd besloten ook het trainingskamp in Oudenbosch per direct te beëindigen. Na een uitgebreide hertest van de twee spelers volgde maandag alsnog een negatieve uitkomst. In verband met de AVG-wetgeving en privacy is geen melding gemaakt om welke spelers het gaat. Het duo sluit woensdag weer aan bij de groep.

Volgens de club is het na de hertest ‘minder waarschijnlijk’ dat er besmettingen zijn bij NAC. Spelers en staf worden wekelijks gecontroleerd op het virus. In aanloop naar het oefenduel met ADO Den Haag (zaterdag om 16.00 uur) wordt de gehele selectie opnieuw getest. Woensdag worden de trainingen hervat in Zundert.

Met of zonder publiek

De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion, dat als experiment wordt gebruikt met het gedeeltelijk toelaten van publiek, gaat in principe ‘gewoon’ door. Of dat met of zonder publiek is, is aan de lokale driehoek en de veiligheidsregio.