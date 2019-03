NAC en Brood nog altijd in gesprek met elkaar

de opleiding: vitesse Slagen als profvoet­bal­ler? Dan zwoegen in de geest van Ronaldo

9:56 De opleiding is de goudader van elke club in het profvoetbal. Maar talent breekt in Gelderland maar moeizaam door. Een inkijkje bij Vitesse, De Graafschap en NEC. In deel 1 een bezoek aan Papendal in Arnhem