NAC en trainer Hyballa per direct uit elkaar

Het huwelijk tussen Peter Hyballa en NAC heeft exact zeven wedstrijden en vijf maanden geduurd. Hoewel hij deze week nog aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen en donderdag en vrijdag de trainingen heeft geleid, is de Duitse coach vrijdagmiddag ontslagen.

Hyballa werd na de ochtendsessie door algemeen directeur Mattijs Manders op de burelen van het Rat Verlegh Stadion ontboden voor een gesprek. Daarin kreeg de trainer te horen dat het einde oefening is voor hem. Manders in een korte reactie: ,,In goed overleg hebben wij afscheid van elkaar genomen. We hebben met elkaar afgesproken daar verder geen uitspraken over te doen.”

De algemeen directeur wil niet zeggen of de onwerkbare situatie met Tom Van Den Abbeele, die aanblijft als technisch manager, ten grondslag ligt aan de het voortijdige vertrek van Hyballa. In een interview met deze krant veegde de trainer op 20 juni de vloer aan met het gevoerde sportieve beleid van Van Den Abbeele in wie hij geen enkel vertrouwen had.

Hyballa tekende op 3 februari een contract voor anderhalf jaar, in de tijd dat Luuc Eisenga nog algemeen directeur was in Breda. Onder leiding van Hyballa, bekend om zijn gegenpressing, speelde NAC vijf wedstrijden in de eerste divisie met drie zeges en twee remises. De daverende 1-3-zege in de kwartfinale van de KNVB-beker op AZ was zijn grootste succes, de daaropvolgende 7-1-afstraffing in de halve finale tegen Feyenoord zijn enige nederlaag.

Dieptepunt van zijn kortstondige verblijf in Breda was zijn vertroebelde verhouding met Van Den Abbeele met wie hij voortdurend in de clinch lag. Trainer en technisch directeur hadden een totaal andere kijk op de samenstelling van de selectie, Hyballa is degene die nu het veld heeft moeten ruimen.