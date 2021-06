NAC-familie gaat achter Lokhoff staan en gruwelt van ordinaire machtspolitiek

NEC-spits Janga zorgt voor hoop bij Curaçao, Bicentini zet met Canada stap in WK-kwalifica­tie­reeks

13 juni Rangelo Janga heeft voor hoop gezorgd in Curaçao. In het WK-kwalificatieduel bij Panama scoorde de aanvaller van NEC vlak voor tijd bij een 2-0 achterstand: 2-1. Door zijn doelpunt is in de return (dinsdag in Willemstad) nog van alles mogelijk.