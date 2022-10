NAC-fans houden huis in familievak FC Den Bosch: ‘Dit is absoluut een schande’

Podcast Vitesse gaat biergooi­ers opsporen en aanpakken na onrust op Zuid; ‘Onderlinge frictie schrijnend’

ARNHEM - Vitesse gaat supporters die gooien met bier of andere voorwerpen opsporen en bestraffen. Dat meldt de club samen met de Supportersvereniging Vitesse in een statement. Dat is een reactie op de onrust op de Zuid-tribune van GelreDome tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen, afgelopen zaterdagavond.

27 oktober