NAC heeft beet: Lex Immers kiest voor trainer Maurice Steijn en tekent voor twee jaar

De 34-jarige Hagenaar is daarmee toe aan zijn vijfde club. Eerder kwam hij uitgesmeerd over twee periodes voor ADO Den Haag, Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge uit. Met ADO promoveerde hij in zijn eerste profseizoen (2007/2008) via de nacompetitie naar de eredivisie, 19 jaar was hij destijds en goed voor 31 wedstrijden. Drie jaar later gidste Sexy Lexie, Immers bijnaam, ADO naar Europees voetbal.